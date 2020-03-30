Петербуржцы получат бесплатные маски от волонтера

Петербургский волонтер Гордей Деньщиков решил помочь городу, занявшись самостоятельным производством медицинских масок. После он раздаст их жителям города.

Деньщиков рассказал в своем Instagram-аккаунте, что жители Северной столицы подали уже более 200 заявок на получение бесплатной маски. Волонтер сообщил, что его команда работает на добровольной основе, без оплаты труда, однако он намерен нанять швей, которые будут шить маски за 500 рублей в день.

Кроме того, по словам петербуржца, маски — это не то, на чем сейчас надо зарабатывать деньги, поскольку это важно для каждого человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уязвимым для коронавируса петербуржцам помогут волонтеры.