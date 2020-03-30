Пьяный водитель «Мерседеса» устроил смертельное ДТП на КАД

Ранним утром в понедельник, 30 марта, в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария, в которой погиб один человек.

По данным УГИБДД по городу и области, все произошло примерно в 4.20 утра на 105 километре внешнего кольца КАД. Нетрезвый 42-летний мужчина за рулем Mercedes E-Class влетел в автомобиль Chevrolet Aveo, который ехал спереди него. Второй иномаркой управлял 58-летний водитель.

Как сообщили в ведомстве, водитель Chevrolet получил смертельные травмы и скончался на месте. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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