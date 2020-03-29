С крыши многоэтажки на Светлановском доски падают на припаркованные машины

На Светлановском проспекте в Северной столице с крыши одного из домов падают доски. Некоторые из них угодили в припаркованные машины.

Обо всем стало известно в воскресенье, 29 марта. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По их словам, беспорядок происходит возле дома №115, корпус 1. На фотографиях видно, что у многоэтажки от свесов крыши отваливаются доски. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Одна из досок угодила в заднее стекло припаркованной машины марки Chevrolet Cruze и разбила его.

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