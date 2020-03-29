В Выборге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с подростком

В Выборге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с подростком
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Выборге возбудили уголовное дело после аварии, в результате которой погиб подросток. Молодой человек за рулем авто сбил другого несовершеннолетнего. После машина опрокинулась в кювет.

Все произошло в субботу, 28 марта. По данным следствия, 15-летний подросток за рулем легковушки нарушил ПДД и попал в аварию. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в СУ СК РФ по области, дело возбудили по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В настоящее время проводятся необходимые проверки.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборг дтп смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Москвичи смогут выходить на улицу только при наличии спецпропуска
С крыши многоэтажки на Светлановском доски падают на припаркованные машины
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Эксперты назвали грейпфрут смертельно опасным для человека
На Филиппинах разбился самолет с врачами
В Выборге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с подростком
В Петербурге откроются дежурные группы для детей