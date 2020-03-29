В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого

Мужчина ударил своего оппонента ножом в шею. Фото: Pixabay

Мужчина ударил своего оппонента ножом в шею. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в субботу, 28 марта, в квартире одного из домов в городе Мурино. По данным следствия, между двумя мужчинами, прибывшими в область из Узбекистана на заработки, произошел конфликт. В ходе разбирательств 29-летний мужчина ударил своего оппонента ножом в шею.

Как сообщили в СУ СК РФ по области, травмы оказались несовместимы с жизнью, 21-летний мужчина скончался на месте.

Предполагаемое орудие преступления изъято. По делу назначен весь комплекс необходимых судебных экспертиз. Нападавшего задержали.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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