В Петербурге задержали карманника, который орудовал в автобусах

В Петербурге задержали карманника, который орудовал в автобусах
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге правоохранители задержали мужчину за кражу мобильного телефона в общественном транспорте.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 27 марта, около 17:15 у дома 114-116 по Невскому проспекту. Мужчина вытащил из кармана пассажира «Samsung A8».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 34-летнего горожанина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий частный дом.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание карманник
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