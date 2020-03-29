В Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий частный дом

В Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий частный дом
Спасатели час боролись с огнем. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти загорелся частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Все произошло в воскресенье, 29 марта, на территории СНТ «Ленбест». Сигнал о пожаре поступил в часть в 12:40. К месту ЧП выехали восемь человек личного состава на двух единицах техники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя успело распространиться на площади 84 квадратных метров.

К 13:46 огонь был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что деревенская вечеринка закончилась поножовщиной. Полицейские задержали петербуржца.

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