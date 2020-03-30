Неделя самоизоляции: утром в понедельник в Петербурге пробки в 1 балл

Неделя самоизоляции: утром в понедельник в Петербурге пробки в 1 балл
Петербург. Фото: Baltphoto

Утро первого дня нерабочей недели в Северной столице выдалось без пробок, автомобилисты удивляются пустым дорогам.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на девять утра 30 марта, петербургские пробки оцениваются в один балл. Существенные пробки есть лишь на внешнем кольце КАД между съездами на Пискаревский и Шафировский проспекты, где проходят дорожные работы. Немаленькая пробка собралась и на Выборгском шоссе, в сторону города. Там, судя по карте, произошло ДТП.

Водители также стоят в районе Большеохтинского моста, и на углу Пискаревского проспекта и шоссе Революции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стояли в очереди за корюшкой, не боясь коронавируса.

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