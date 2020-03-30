Петербуржцы стояли в очереди за корюшкой, не боясь коронавируса

На Октябрьской набережной в минувшие выходные, 28 и 29 марта, был настоящий ажиотаж — жители Петербурга выстроились в длинные очереди, чтобы приобрести корюшку.

По всей видимости, не все жители петербуржцы серьезно восприняли призывы оставаться дома и выходить на улицу лишь при крайней необходимости. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что желающих купить рыбу собралось не менее 25-30 человек, которые при этом не соблюдали безопасную дистанцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга рассказали, как парки и скверы закроют от горожан. Подчеркнем, что данные меры принимаются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, активно распространяющейся, в том числе, по России.