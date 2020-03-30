Мужчина надругался над девушкой в квартире на Алтайской

Мужчина надругался над девушкой в квартире на Алтайской
Мужчина задержан и доставлен в отдел. Фото: pixabay.com

В полицию Московского района Петербурга обратилась молодая девушка. Она сообщила, что подверглась действиям сексуального характера со стороны своего знакомого — уроженца Таджикистана.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в субботу, 28 марта. Девушка и мужчина находились в квартире на Алтайской.

После звонка на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. По результатам оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы проверки направлены в следственный отдел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой в лифте одного из домов в Парголово.

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