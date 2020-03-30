Мужчина надругался над девушкой в квартире на Алтайской

В полицию Московского района Петербурга обратилась молодая девушка. Она сообщила, что подверглась действиям сексуального характера со стороны своего знакомого — уроженца Таджикистана.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в субботу, 28 марта. Девушка и мужчина находились в квартире на Алтайской.
После звонка на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. По результатам оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.
Составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы проверки направлены в следственный отдел.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой в лифте одного из домов в Парголово.