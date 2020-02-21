В Петербурге задержан молодой мужчина, который надругался над девочкой в лифте

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении.
Инцидент произошел в понедельник, 17 февраля, в одном из домов, расположенном в поселке Парголово. Злоумышленник зашел в лифт с 10-летней девочкой. После он совершил в отношении ученицы третьего класса насильственные действия сексуального характера.
Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в результате оперативных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина
В настоящее время вешается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сотрудникам Елизаветинской больницы грозит уголовное дело о мошенничестве.