В Петербурге задержан молодой мужчина, который надругался над девочкой в лифте

Все произошло в лифте. Фото: pixabay

Все произошло в лифте. Фото: pixabay

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел в понедельник, 17 февраля, в одном из домов, расположенном в поселке Парголово. Злоумышленник зашел в лифт с 10-летней девочкой. После он совершил в отношении ученицы третьего класса насильственные действия сексуального характера.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в результате оперативных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина

В настоящее время вешается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сотрудникам Елизаветинской больницы грозит уголовное дело о мошенничестве.