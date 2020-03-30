В Ленобласти нашли обглоданное тело студента из Петербурга

Во Всеволожском районе Ленобласти был найден труп с обглоданным животными лицом. Предполагается, что тело принадлежит студенту Сергею Павлову, пропавшему минувшей зимой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело было найдено накануне, 29 марта, в СНТ «Защита» в поселке Новое Токсово. Отряд «Лиза Алерт» проводил поисковые работы в этом районе и наткнулся на труп в 800 метрах от болота.

При погибшем была найдена банковская карта на имя студента, пропавшего 14 января 2020 года в Выборгском районе Петербурга. Его также опознали по одежде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на Садовой нашли труп с ножом в сердце. На место происшествия выехала полиция. Они обнаружили тело с колото-резаным ранением груди. На вид погибшему около 45 лет.