В квартире на Садовой нашли труп с ножом в сердце

В квартире на Садовой улице в Колпинском районе Петербурга обнаружили тело мужчины средних лет. Погибший лежал на диване с ножом в сердце.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело нашел 57-летний хозяин квартиры. О произошедшем он сообщил в полицию вечером 26 марта. Со слов заявителя, погибший — малознакомый ему человек.

На место происшествия выехала полиция. Они обнаружили тело с колото-резаным ранением груди. На вид погибшему около 45 лет.

По подозрению в убийстве вечером тоже же дня задержан 33-летний мужчина — безработный брат заявителя. По предварительным данным, он распивал спиртное вместе с погибшим. Во время застолья у них возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил собутыльника ножом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяные посиделки на улице Марта закончились ножевым ранением. Пострадавшего госпитализировали.