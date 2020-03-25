Пьяные посиделки на улице Марата закончились ножевым ранением

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевого ранения местному жителю.

Мужчина пришел в гости к своему знакомому, проживающему в коммунальной квартире на улице Марата. Во время распития спиртных напитков между гражданами произошла ссора, быстро переросшая в драку, в ходе которой хозяин квартиры схватил нож и нанес своему оппоненту колото-резаное ранение лица, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Соседи, ставшие очевидцами драки, сразу же обратились в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия мужчину, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.

Пострадавший, ранее судимый, был госпитализирован в одну из больниц города. Задержанный мужчина был передан в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция расследует обстоятельства пьяной резни, в которых пострадали 71-летний пенсионер и его дочь. За нож схватилась супруга пострадавшего.