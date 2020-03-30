Будущие мамы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу в Петербурге

В Северной столице открылась горячая линия для беременных петербурженок. Они могут получить консультацию по вопросам, связанным с новым типом коронавируса COVID-2019.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, работающая круглые сутки горячая линия по коронавирусу организована на базе акушерского дистанционного центра СПб ГБУЗ «Родильный дом №18».

Позвонив на горячую линию, петербурженки могут узнать, что делать в случае контакта с зараженным человеком и при появлении признаков ОРВИ. Будущие мамы также могут узнать режим работы акушерских стационаров, возможность поступить в роддом самостоятельно и как поступить в стационар на плановое кесарево сечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия не поменяла образ жизнь петербуржцев.