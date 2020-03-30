Пандемия не поменяла образ жизнь петербуржцев

Пандемия не поменяла образ жизнь петербуржцев
Во время пандемии социальные контакты желательно сводить к минимуму. Фото: pixabay.com

Лишь 15% жителей предпочли усиленно начать пользоваться различными сервисами в интернете.

При опросе, в котором специалисты поинтересовались, повлиял ли коронавирус на использование гражданами сервисов доставки продуктов, еды, а также сервисов для развлечения, 54% опрошенных ответили, что продолжают вести обычный образ жизни, самостоятельно готовят и ходят в магазин, и значение сервисов в их жизни осталось на прежнем уровне. Еще 15% жителей города на Неве сообщили, что и так часто пользовались онлайн-сервисами, а 16% горожан заявили, что не планируют начинать пользоваться ими чаще. Такой показатель продемонстрировал опрос, представленный аналитиками «Авито Работа».

Если смотреть на ситуацию в России в целом, то 14% опрошенных сообщили о том, что они стараются использовать различные сервисы, чтобы свести к минимуму контакты, а 56% рассказали, что не поменяли свои привычки даже несмотря на активное распространение COVID-19 по стране.

Также, в стране поднялся спрос на работу курьером, в связи с резким увеличение популярности службы доставок. Количество запросов контактов на подобные вакансии в марте увеличилось на 30%. Правда, количество самих предложений уменьшилось на 9%. Но зато зарплаты курьеров подросли, правда, незначительно — на 1%. Средняя зарплата по стране составила 43 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавирусного ажиотажа срок доставки продуктов в Петербурге увеличился на сутки.

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