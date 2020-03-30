В Шушарах мигранта задержали за убийство утки

Оказалось, что мужчина хотел поесть.

Инцидент произошел вчера, 29 марта. В полицию Пушкинского района позвонила женщина и сообщила о пережитом ужасе от увиденного. Выяснилось, что мигрант охотился на утку недалеко от стройки, после чего жестоко забил птицу камнями до смерти. Охота прошла удачно, мужчина забрал утку и направился с ней в помещение на территории стройки. Об этом сообщает 47news.

В полиции оперативно отреагировали на вызов и приехали выяснить, в чем причина такого хладнокровного убийства. Работники правоохранительных органов застали момент разделки птицы. После беседы с молодым человеком, выяснилось, что ему 22 года, а приехал он из Таджикистана на подработку. Предположительно, проголодавшийся работяга хотел приготовить плов.

К его несчастью, планам на ужин сбыться не удалось. Птицу, вместе с ножом для разделки, забрала полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса мигранты-нелегалы остаются в Петербурге.