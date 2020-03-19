Из-за коронавируса мигранты-нелегалы остаются в Петербурге

Вероятно, закрытое авиасообщение означает для мигрантов не высылку на родину, а освобождение под подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

Вероятно, закрытое авиасообщение означает для мигрантов не высылку на родину, а освобождение под подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

Отмена авиасообщения между странами повлияла не только на туристическую сферу, но и сказалась на деятельности правоохранительных органов.

Мигрантов, нелегально прибывших в Петербург, теперь попросту невозможно выдворить за пределы страны, потому что «пределы» закрыты. В некоторых случаях — в обе стороны. Как пишет 47news, замглавы главного управления МДВ по городу и области, Дмитрий Баранов, в качестве временной меры постановил прекратить оформление иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Отправить нарушителей домой все равно не представляется возможным, а в Центрах временного содержания не хватает места, чтобы соблюдать меры санитарной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораны и торговые центры Северной столицы не будут закрываться из-за коронавируса.