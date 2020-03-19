В Петербурге не планируют закрывать рестораны и ТЦ из-за коронавируса

Но ограничения всё-таки введутся.

Напомним, вчера, 18 марта, губернатор подписал новое постановление, которое запрещает мероприятия численностью более 50 человек. И уже в этот раз, под данный запрет могут попасть рестораны, торговые центры, кинотеатры и фитнес-клубы.

Администрация заведений будет контролировать количество своих гостей и следить за соблюдением нового постановления. Закрываться ничего не будет. Об этом рассказал журналистам 19 марта вице-губернатор Олег Эргашев.

В данный момент жителям города рекомендовано по возможности не посещать места больших скоплений людей. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

В Петербурге зафиксировано всего 7 случаев COVID-19. Все больные находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запретили мероприятия с более 50 участниками.