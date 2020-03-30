На «Беговой» завершили отделку одного из вестибюлей

Речь идет о пешеходном переходе в вестибюле №2. Теперь специалисты Метростроя начали демонтировать плитку в пешеходной зоне №1. Во время ремонтных работ работники «СМУ 20» заменяют плитку на СМЛ-панели, которые закрепят на подсистему. Об этом сообщает группа «Метрострой. История петербургского метро» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, работы на станции начались в ночь на 22 февраля. Новые панели будут установлены на площади в 1000 квадратных метров. Новое техническое решение поможет проводить необходимые работы по гидроизоляции без последствий для презентабельности вида станции.

На конец февраля сообщалось, что все работы по отделке займут 2,5 месяца. Сами работы будут производиться круглосуточно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Беговая» в ночь на субботу начнут восстанавливать отделку.