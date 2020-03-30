В Петербурге открыли горячую линию по коронавирусу

Жители Петербурга смогут обратиться в круглосуточную горячую линию и уточнить любые вопросы по коронавирусу и режиму карантинных мер. Помощь будет оказываться пожилым людям, потребителям, представителям бизнеса и молодежи.

Как сообщает комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по номеру горячей линии: 8-812-245-32-20, петербуржцы могут получить психологическую помощь, узнать о наличии лекарств в аптеках, социальных услугах.

Граждан также проконсультируют о режиме работы почтовых отделений, возможности приема коммунальных платежей на дому, доставки продуктов и товаров первой необходимости на дом.

Также можно оставить жалобу на отсутствие масок, узнать о симптомах и профилактике заболевания и как оформить больничный дистанционно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что будущие мамы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу в Петербурге.