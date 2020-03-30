В Петербурге открыли горячую линию по коронавирусу

В Петербурге открыли горячую линию по коронавирусу
Номер горячей линии по коронавирусу: 8-812-245-32-20. Фото: pixabay

Жители Петербурга смогут обратиться в круглосуточную горячую линию и уточнить любые вопросы по коронавирусу и режиму карантинных мер. Помощь будет оказываться пожилым людям, потребителям, представителям бизнеса и молодежи.

Как сообщает комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по номеру горячей линии: 8-812-245-32-20, петербуржцы могут получить психологическую помощь, узнать о наличии лекарств в аптеках, социальных услугах.

Граждан также проконсультируют о режиме работы почтовых отделений, возможности приема коммунальных платежей на дому, доставки продуктов и товаров первой необходимости на дом.

Также можно оставить жалобу на отсутствие масок, узнать о симптомах и профилактике заболевания и как оформить больничный дистанционно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что будущие мамы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
горячая линия коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском прохожие заметили мужчину с ножом, который угрожал убийством женщине
На начальника оперативного отдела одного из СИЗО Петербурга завели дело о взятке
В Петербурге открыли горячую линию по коронавирусу
На Марата вооруженный мужчина угрожал убийством сотруднику магазина
На «Беговой» завершили отделку одного из вестибюлей
В Петербурге пьяного с ножом обвинили в угрозах двум полицейским
В Италии предрекли вспышку антиевропейских настроений из-за коронавируса
Похититель велосипедов, орудовавший в Приморском районе, ответит перед судом