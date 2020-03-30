Обновление Windows 10 вызывает проблемы с интернет-соединением

Операционная система Windows 10 выпустила очередное обновление, которое вызывает трудности с интернет-соединением.

Компания Microsoft уже подтвердила наличие ошибок у пользователей, у которых компьютеры с предустановленной системы Windows 10, выпущенные в ноябре и мае 2019 года. Следующее масштабное обновление под названием 20H1 ожидается в апреле-мае этого года.

В Редмонд заявили, что трудности с Интернетом возникают на устройствах, использующих прокси с ручной или автоматической настройкой. Ошибки появляются Outlook, Office 365, Microsoft Office, Internet Explorer и иногда в Edge.

Microsoft уже работает над патчем, устраняющем негативные последствия обновления KB453599. Однако сроки решения проблемы не сообщаются.

Сейчас пользователи могут просто удалить данное обновление, поскольку оно не является обязательным. Проблема должна исчезнуть после перезагрузки устройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10.