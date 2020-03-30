Аварийный конструкции дома на Тележной демонтируют

Аварийный конструкции дома на Тележной демонтируют
Аварийный дом на Тележной. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ведутся работы по демонтажу аварийных конструкций дома 21 лит. А по Тележной улице. Завершить их планируется в течение двух недель.

Решение о незамедлительном демонтаже было принято в понедельник, 23 марта, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). После демонтажа специалисты приступят к работам по сохранению, усилению и консервации лицевого флигеля.

«Проектом предусматривается демонтаж надземных конструкций внутренних флигелей с сохранением первых этажей, при этом исторический лицевой корпус дома 21 по Тележной улице затронут не будет», — сообщили в Администрации Центрального района Петербурга.

Первоочередные аварийные работы ведутся с 28 марта. Все действия на объекте согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Решение выставлять аварийные здания на Тележной на аукцион отменено. Провести его изначально планировалось 30 апреля.

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