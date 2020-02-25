Смольный решил продать «сложные» дома на Тележной улице за 290 млн рублей

Смольный решил продать &#171;сложные&#187; дома на Тележной улице за 290 млн рублей
"Очевидно, приоритетом сохранение зданий для Смольного не является", - отмечают представители ВООПИиК. Фото: Goole View

Власти Петербурга решили продать аварийные здания на Тележной улице, 21-29, за сохранность которых уже несколько лет борются городские активисты.

Здания планируют пустить с молотка «комплектом», в общей сложности, за 290,6 миллионов рублей. Участники петербургского ВООПИиК считают, что стоимость домов сильно завышена. В таком случае, их восстановление и ремонт становится нецелесообразным, новому владельце будет проще снести здания, предполагают представители строительной сферы.

При этом на последней встрече с вице-губернатором Николаем Линченко была озвучена в полтора раза меньшая сумма — 160 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга, на месте бывшего киноцентра «Слава», который находился на Бухарестской улице, 47, возведут торгово-развлекательный центр.

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