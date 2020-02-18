На месте бывшего кинотеатра «Слава» построят торговый центр

Бывшее здание кинотеатра «Слава» во Фрунзенском районе Петербурга решено снести. На его мести планируют построить семиэтажный торговый центр.

Госстройнадзор Петербурга выдал владельцу здания, ООО «ТК Слава», разрешение на строительство на Бухаресткой улице, 47, литера А.

Возвести на участке планируют многофункциональное здание, которое будет использоваться под розничную торговлю и общественное питание, сообщается на сайте Госстройнадзора.

Кинотеатр «Слава» был построен по типовому проекту в 1967 году. В 2000-х его стали использовать как торговую площадку. Площади в здании арендуют под размещение магазинов, швейного ателье и общепита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции метро «Пионерская» в Петербурге построят торгово-развлекательный комплекс. Разрешение на строительство получила компания ООО «ТРЦ Голливуд».