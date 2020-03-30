В апреле в Петербурге отменят около 100 электричек пригородного направления

Расписание движение поездов Октябрьской железной дороги изменится с 1 апреля. Возобновление движения запланировано на 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западной пригородной пассажирской компании.

Поезда отменены на 5 направлениях: Балтийском, Витебском, Северном, Московском и Финляндском.

Данные меры приняты из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции, объявления нерабочей недели и снижению пассажиропотока.

Полный список отмененных поездов в период 1 по 5 апреля представлен на сайте СЗППК. Объявления также размещены на вокзалах и железнодорожных станциях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что льготникам перестанут оформлять проездные на пригородные электрички. Данная мера будет действовать до конца нерабочей недели. Ожидается, что такое решение поможет сократить количество поездок горожан в транспорте.