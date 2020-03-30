Водителям Петербурга выдавали диагностические карты без техосмотра

Прокуратура Кировского района Петербурга нашла нарушения в работе ООО «Техавтоэксперт». Компания выдавала диагностические карты без проведения техосмотра автомобилей.

ООО «Техавтоэксперт» ведет деятельность на проспекте Ветеранов, 108, корпус 1. За деньги компания выдает диагностические карты. Они необходимы для того, чтобы подтвердить допуск транспортных средств на дорогу.

«При этом прокурором установлены факты, когда документы выдавались без фактического осмотра автомобилей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес генерального директора ООО «Техавтоэксперт» направлено представление об устранении нарушения. Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о нарушении закона в области техосмотра транспортных средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ГИБДД получат право аннулировать результаты техосмотра, если он не проводился или проводился с нарушением правил.