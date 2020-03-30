Стало известно, когда состоятся Олимпийские игры в Токио в 2021 году

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

Международный комитет официально утвердил даты проведения олимпиады и паралимпиады.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада будет проведена с 24 августа по 5 сентября.

Как отметили представители МОК, данные даты позволят спортсменам и организаторам хорошо подготовиться к соревнованиям на фоне ситуацией с коронавирусом в мире.

Открытие специально состоится в пятницу для более удобной реализации подготовки к спортивным мероприятиям. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Напомним, официальное заявление о переносе МОК сделал 24 марта. Тогда было сообщено, что игры переносятся на год и обязательно пройдут летом, а также уточнилось, что их название останется неизменным — «Токио-2020».

Перенос состоялся из-за тяжелой ситуации в мире на фоне пандемии коронавируса. Если бы не коварный патоген, игры прошли бы с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что член МОК заявил о переносе Олимпиады-2020.