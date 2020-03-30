Петербуржцев по системе оповещения призвали самоизолироваться

Петербуржцев призывают не выходить из дома. Фото: unsplash.com

Петербуржцев призывают не выходить из дома. Фото: unsplash.com

Жителей Петербурга призвали к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Сообщение транслировалось в понедельник, 30 марта, по системе оповещения.

Горожан попросили соблюдать режим самоизоляции, не забывать проветривать помещения и при недомогании вызывать врача.

«В случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной», — напомнили по громкоговорителям.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МЧС России по Петербургу, в оповещении были задействованы сети городской администрации. Услышать сообщение могли жители Петроградского, Кировского, Красносельского Василеостровского, Выборгского и других районов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бездомные смогут круглосуточно находиться в домах ночного пребывания. Мера принята в целях соблюдения режима самоизоляции из-за угрозы распространения пандемии коронавируса.