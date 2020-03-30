Четыре года колонии: в Ленобласти мужчину признали виновным в надругательстве над гостьей

Мужчина проведет четыре года в исправительной колонии. Фото: pixabay

Мужчина проведет четыре года в исправительной колонии. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти местного жителя признали виновным в изнасиловании своей 41-летней знакомой. Теперь мужчина отправится в колонию особого режима.

Все произошло в квартире одного из домов поселка Мельниково. 36-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. Как сообщили на официальном сайте СК РФ по Ленобласти, житель, воспользовавшись временным уходом хозяев из квартиры, избил гостью, изнасиловал ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Теперь злоумышленник отправится за решетку на четыре города. Отмечается, что он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против жизни и здоровья человека.

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