Четыре года колонии: в Ленобласти мужчину признали виновным в надругательстве над гостьей

Четыре года колонии: в Ленобласти мужчину признали виновным в надругательстве над гостьей
Мужчина проведет четыре года в исправительной колонии. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти местного жителя признали виновным в изнасиловании своей 41-летней знакомой. Теперь мужчина отправится в колонию особого режима.

Все произошло в квартире одного из домов поселка Мельниково. 36-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. Как сообщили на официальном сайте СК РФ по Ленобласти, житель, воспользовавшись временным уходом хозяев из квартиры, избил гостью, изнасиловал ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Теперь злоумышленник отправится за решетку на четыре города. Отмечается, что он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против жизни и здоровья человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МВД рассказали подробности «похищения» человека на Туристской.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арест изнасилование ленобласть Приозерский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал об особенности коронавируса
Петербуржцы выбрасывают мусор из окон, чтобы не выходить из дома
Четыре года колонии: в Ленобласти мужчину признали виновным в ...
Мужчина, умерший от коронавируса в Петербурге, скрыл поездку за границу
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко
Врач заявил, что самодельные маски тоже хороши при пандемии
Трамп назвал гибель 200 тыс. американцев «хорошим» сценарием
В Петербурге закрыли более 4,5 тысяч магазинов и заведений