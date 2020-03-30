В МВД рассказали подробности «похищения» человека на Туристской

В Приморском районе Петербурга камеры видеонаблюдения засняли, как двое мужчин якобы силой увезли мужчину в неизвестном направлении. Правоохранители опровергли информацию о том, что это было похищение.

Обо всем стало известно сегодня, 30 марта. В отдел полиции поступило сообщение о похищении мужчины с улицы Туристской. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские установили владельца Land Rover, в который предположительно посадили якобы похищенного.

Однако информация о противоправных действиях не подтвердилась, мужчина сел в авто добровольно. По предварительным данным, причиной конфликта стали имущественные отношения.

«В настоящее время водитель иномарки и указанный гражданин доставляются в отдел полиции для дачи объяснения», — добавили в пресс-службе ведомства.

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