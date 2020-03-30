«Делимобиль» и Infiniti столкнулись на перекрестке Дальневосточного и Народной

&#171;Делимобиль&#187; и Infiniti столкнулись на перекрестке Дальневосточного и Народной
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Дальневосточного проспекта и Народной улицы произошло ДТП с участием каршерингового авто.

Авария случилась в понедельник, 30 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, легковушка марки Infiniti «подтолкнула» «Делимобиль». На фотографиях видно, что машины получили незначительные повреждения.

Кто именно стал виновником ДТП и есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Столкнувшиеся машины встали посреди проезжей части. Другим автомобилистам приходится их объезжать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток петербургского метро снизился почти на 90 процентов из-за карантина.

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