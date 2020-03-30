Пассажиропоток петербургского метро снизился почти на 90 процентов из-за карантина

В метро Петербурга существенно сократилось число пассажиров. Сегодняшний показатель стал одним из самых низких за последнее время.

В воскресенье, 29 марта, подземкой воспользовались 327 тыс. 220 человек вместо привычных 2 млн пассажиров.

Как сообщил ГУП «Петербургский метрополитен», такой спад посещения метро связан с массовой самоизоляцией в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. На предприятии также поблагодарили горожан за то, что они соблюдают режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге леса и лесопарковые зоны закрыли для посетителей. В городе ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.