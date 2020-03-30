В Петербурге леса и лесопарковые зоны закрыли для посетителей

В Северной столице ввели особый противопожарный режим. Подпись на постановлении поставил губернатор города Александр Беглов.

Нововведения будут действовать с 30 марта по 1 мая. В данный период запрещается посещать лесопарковые зоны и леса. Исключение сделано только для работающих там специалистов и спецтранспорта.

Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, также запрещается въезжать туда на транспортных средствах.

Также нельзя разводить огонь, жечь сухие растения и мусор, проводить огнеопасные работы без согласования с МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более миллиона петербуржцев уехали на выходные в Ленобласть.