Более миллиона петербуржцев уехали на выходные в Ленобласть

Многие петербуржцы решили уехать из города и соблюдать режим домашней самоизоляции в Ленобласти.

На карантин отправились более миллиона горожан. Как сообщает 78.ru, в связи с этим в Северной столице будут ужесточены мероприятия по карантину.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся 2 тыс. 540 человек. Из них госпитализировали 26 человек. Также поэтапно на полную самоизоляцию направляют всех, кто заболел.

Теперь в Петербурге планируют ужесточить карантинные мероприятия. Так, в городе полностью отменят плановую госпитализацию. Также будут отменены плановые осмотры населения, за исключением подозрения на коронавирусную инфекцию. Под временный запрет попала и вакцинация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге детсады сделают бесплатными до лета.