В Петербурге детсады сделают бесплатными до лета

В Петербурге детсады сделают бесплатными до лета
Свободное посещение детских учреждений разрешается с 6 апреля. Фото: pixabay

В Северной столице организуют помощь тем, кто наиболее уязвим перед инфекцией COVID-19.

Обо всем стало известно сегодня, 30 марта. На заседании горправительства глава города Александр Беглов рассказал, что по его поручению члены парламента подготовят постановление о допмерах поддержки дошкольникам и пенсионерам.

Так, для воспитанников детских садов, которые продолжат туда ходить, сделают бесплатное посещение до 1 июня. Также детям будут выдавать сухой паек. Свободное посещение детских учреждений будет разрешено с 6 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилым петербуржцам планируют оказать материальную поддержку в размере 2 тыс. рублей.

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