Мужчина, умерший от коронавируса в Петербурге, скрыл поездку за границу

73-летнего горожанина госпитализировали уже в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщили в ТАСС, ссылаясь на главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталью Башкетову. 73-летний мужчина, которые умер от коронавируса, скрыл свою поездку за рубеж. Он вернулся из Таиланда 1 марта и заболел пневмонией. Его госпитализировали в тяжелом состоянии только 23 числа и уже ничем не могли помочь.

«Соответственно, его не удалось спасти, потому что идет поражение всего организма, и мы человека потеряли, несмотря на все принимаемые меры»,

— сказала Башкетова.

Напоминаем, что в Петербурге зарегистрировано 50 случаев заражения коронавируса, двое умерли.

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