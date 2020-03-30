Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко

Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности дня рождения Аллы Крутой. На вечеринке присутствовал Заболевший коронавирусом Лев Лещенко.

Композитор Игорь Крутой организовал празднование юбилея сестры. Среди гостей присутствовало много артистов, среди которых был Лещенко. Позже выяснилось, что певец болен коронавирусом.

Кудрявцева рассказала, что многие из присутствующих всерьез испугались и после таких новостей и сдали тест на новый вирус. Сейчас телеведущая находится на домашней самоизоляции в Москве.

В эфире программы «Звезды сошлись» по видеосвязи она добавила, что у нее не проявляются признаки заболевания. И подчеркнула, что лучше перестраховаться и дождаться результатов теста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о результатах анализа на коронавирус Владимира Винокура.

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