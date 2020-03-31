Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на КАД

В Красногвардейском районе Петербурга произошла авария, в которой погиб один человек. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга произошла авария, в которой погиб один человек. Фото: Pixabay

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на кольцевой автодороге в Красногвардейском районе.

По данным УГИБДД по городу и области, ДТП произошло примерно в 4.20 утра на 104 километре внешнего кольца КАД. Нетрезвый 43-летний мужчина за рулем Mercedes E-Class не справился с управлением и влетел в автомобиль Chevrolet Aveo, который ехал спереди него. Второй иномаркой управлял 59-летний водитель.

Как сообщили в ведомстве, водитель Chevrolet получил смертельные травмы и скончался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. К месту аварии приезжали спасатели.