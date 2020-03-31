Памятник на Якорной площади в Кронштадте хотят законсервировать

Угольный склад на Якорной площади в Кронштадте требует консервации.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подал иск в суд для принятия мер по сохранению культурного наследия. В конце 2019 года специалисты обнаружили дефекты в цоколе, кирпичной кладке, кровле и водосточной системе. Деревянные окна уже частично заменили на пластиковые.

Как сообщили в пресс-службе комитета, в настоящее время ведется ремонт кирпичной кладки и карнизных свесов, кровли.

Комитет просит суд обязать в течение 12 месяцев законсервировать объект, а в течение 60 последующих месяцев — полностью отреставрировать здание.

В противном случае комитет просит взыскивать с пользователя сначала 100 тыс. рублей, а затем 150 тыс.

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