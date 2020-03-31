Петербуржцев разворачивают на въезде в Кронштадт

Кронштадт. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева
Кронштадт. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Правоохранители организовали контрольно-пропускную систему на подъезде к Кронштадту. Попасть в город могу только те, кто имеют местную регистрацию, могут подтвердить фактическое проживание или едут на работу.

Как сообщает 47news, во вторник утром, 31 марта, на подъезде в Кронштадт собрались огромные пробки из автомобилей. Все дело в том, что полиция проверяет каждого водителя и пассажиров. Всех, кто не проживает в городе или не работает там, разворачивают обратно.

Причиной таких ограничительных мер, по данным издания, стали граждане, которые едут в город отдохнуть во время выходных дней, воспринимая их как дополнительный отпуск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти закрыли на карантин город Волхов.

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