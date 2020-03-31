В Ленобласти закрыли на карантин город Волхов

В Ленобласти закрыли на карантин город Волхов
Фото: pixabay.com

В Ленинградской области во вторник, 31 марта, полностью закрывают на карантин город Волхов.

Постановление о закрытии города на въезд и выезд подписал глава районной администрации Алексей Брицун.

Решение о закрытии Волхова на карантин приняли с целью не допустить распространение нового типа коронавируса COVID-19. Меры вступили в силу с девяти утра 31 марта.

В Волхов нельзя будет въехать и выехать до распоряжения властей об открытии города. Исключением станут поездки на работу, командировки и показания здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса. Губернатор области добавил, что если в Сертолово подтвердится еще один случай заражения новым вирусом, то город также закроют.

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