В Ленобласти закрыли на карантин город Волхов

В Ленинградской области во вторник, 31 марта, полностью закрывают на карантин город Волхов.

Постановление о закрытии города на въезд и выезд подписал глава районной администрации Алексей Брицун.

Решение о закрытии Волхова на карантин приняли с целью не допустить распространение нового типа коронавируса COVID-19. Меры вступили в силу с девяти утра 31 марта.

В Волхов нельзя будет въехать и выехать до распоряжения властей об открытии города. Исключением станут поездки на работу, командировки и показания здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса. Губернатор области добавил, что если в Сертолово подтвердится еще один случай заражения новым вирусом, то город также закроют.