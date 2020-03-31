Курс доллара опустился ниже 80 рублей

На открытии торгов на во вторник, 31 марта, стоимость американской валюты снизилась на 36 копеек и составила 78,97 рубля, согласно данным Московской биржи.

Курс евро показал снижение на 67 копеек, опустившись до 86,97 рубля — более чем на 0,7%.

Российская валюта укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок.

Плюсом отметился и российский Фондовый рынок. Индекс Московской биржи подрос на 1,37%, а рост индекса РТС составил 2,48%.

Обвал российской валюты произошел на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-2019 в мире, провала сделки ОПЕК+ и общего ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера утром, 30 марта, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара взлетел выше отметки в 80 рублей, а евро поднялся выше 89 рублей..