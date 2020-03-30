Курс доллара поднялся до 80,2 рубля

Курс доллара поднялся до 80,2 рубля
Курс доллара продолжает расти. Фото: unsplash.com

Утром в понедельник, 30 марта, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара взлетел выше отметки в 80 рублей, а евро поднялся выше 89 рублей.

Так, американская валюта прибавила 1,41 рубля и теперь составляет 80,23 рубля. Рост по отношению к закрытию в пятницу составил 1,76%. Европейская валюта выросла на 1,06 рубля, теперь 1 евро стоит 88,87 рублей (плюс 1,21%).

Вместе с этим произошло снижение индекса Мосбиржи на 1,3%. Индекс РТС упал на 0,9%.

Обвал российской валюты произошел на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-2019 в мире, провала сделки ОПЕК+ и общего ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты оценили, насколько вероятен рост доллара до 100 рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доллар евро курс валют обвал рубля
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском прохожие заметили мужчину с ножом, который угрожал убийством женщине
На начальника оперативного отдела одного из СИЗО Петербурга завели дело о взятке
В Петербурге открыли горячую линию по коронавирусу
На Марата вооруженный мужчина угрожал убийством сотруднику магазина
На «Беговой» завершили отделку одного из вестибюлей
В Петербурге пьяного с ножом обвинили в угрозах двум полицейским
В Италии предрекли вспышку антиевропейских настроений из-за коронавируса
Похититель велосипедов, орудовавший в Приморском районе, ответит перед судом