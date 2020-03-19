Эксперты оценили, насколько вероятен рост доллара до 100 рублей

В любом случае, повышение возможно только в далекой перспективе, ближайшие 2-3 месяца резких изменений курса ждать не стоит. Фото: pixabay.com

В любом случае, повышение возможно только в далекой перспективе, ближайшие 2-3 месяца резких изменений курса ждать не стоит. Фото: pixabay.com

Аналитики считают, что, хотя вариант повышения курса доллара до 100 рублей нельзя полностью исключать, реальное развитие событий по такому сценарию маловероятно.

Сегодняшнее положение рубля специалисты оценивают как плачевное. На рынке Forex российский рубль признали худшей и наиболее нестабильной валютой в мире по отношению к доллару. 18 марта на закрытии биржи рубль показывал падение на 28,59%.

Эксперты, среди которых брокеры и инвестиционные менеджеры, сходятся в том, что определять курс доллара в ближайшее время будут цены на нефть. В случае негативного развития событий, стоимость барреля снизится ниже $25, тогда вероятно, стоит ожидать скачка курса. Однако если удастся избежать «коронавирусного» дефолта и паника как в социуме, так и в экономической среде, спадет, то доллар может выровняться до прежних 60-65 рублей, передает АБН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отечественные ритейлеры недовольны покупательским ажиотажем.