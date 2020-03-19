Российские ритейлеры несут колоссальные издержки из-за ажиотажного спроса

Издержки ритейлеров не в последнюю очередь связаны с вынужденным расширения штата, так как сотрудники не справляются с наплывом посетителей.

Кроме того, дополнительный набор персонала необходим, чтобы в полной мере обеспечить требуемый меры санитарной безопасности, объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров «Интерфаксу». Также необходимо большее количество работников в логистических центрах и торговых залах, чтобы грамотно организовывать завоз и размещение продукции.

С аналогичными проблемами сталкиваются ритейлеры в ходе дезинфекции помещений: нагрузка, в связи с ростом покупателей, более строгими мерами, возрастает в разы. Государство, отметил Мантуров, пытается помочь предпринимателям и идет на встречу, обеспечивая «компенсацию затрат на создание запасов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские архивы на две недели закроют свои двери для посетителей в качестве карантинных мер.