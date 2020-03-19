Петербургские архивы на две недели закроют читальные залы

Кроме того, горожан попросили уже с сегодняшнего дня не посещать архивы. Фото: pixabay.com

Кроме того, горожан попросили уже с сегодняшнего дня не посещать архивы. Фото: pixabay.com

Архивы Северной столицы с 23 марта на 14 дней приостановят работу читальных залов в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в четверг, 18 марта, сообщает пресс-служба Архивного комитета Санкт-Петербурга. Для жителей города на Неве с понедельника закроются двери Центрального государственного архива, расположенного на улице Антонова-Овсеенко. Кроме того, будет недоступен для посетителей архив на Псковской улице.

Центральный государственный архив историко-политических документов и архив кинофотофонодокументов на Таврической улице также прекратят работу на время карантина, вместе с архивом литературы и искусства на Шпалерной улице и архивом научно-технической документации на Тамбовской.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди петербуржцев на карантине вырос спрос на доставку книг.