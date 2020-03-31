Чихнувший пассажир стал причиной задержки рейса в Пулково

Пассажир авиарейса Петербург — Тамбов чихнул на борту во время посадки. Вылет пришлось отложить.

Все произошло во вторник, 31 марта, в петербургской воздушной гавани Пулково. Перед вылетом в Тамбов один из пассажиров чихнул, после чего люди с соседних мест начали жаловаться на него бортпроводникам.

На борт пришлось вызвать медиков и полицию. Специалисты измерили пассажиру температуры и убедились, что у него нет признаков ОРВИ. Рейс смог вылететь только через 18 минут после назначенного времени, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток петербургского метро снизился почти на 90 процентов из-за карантина. В воскресенье, 29 марта, подземкой воспользовались 327 тыс. 220 человек вместо привычных 2 млн пассажиров.