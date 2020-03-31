У сотрудницы «Ленты» на Парашютной улице подтвердился коронавирус

«Лента» подтвердила инфицирование коронавирусом сотрудника магазина в Петербурге. Торговую точку на Парашютной улице на время закрыли.

Ничего не подозревающая сотрудница закрыла больничный и с разрешения врача вернулась на работу. Однако результаты теста на коронавирус, которые пришли чуть позже, подтвердили опасения.

Как сообщили в пресс-службе торговой сети, всю смену, которая работала в эти часы, отправили на карантин. Сотрудников изолировали дома, они сейчас ждут врачей и проходят обследования.

Руководство надеется, что после всех мер точка на Парашютной будет работать с шести утра 1 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазин на Парашютной закрыли на дополнительную дезинфекцию по предписанию Роспотребнадзора.