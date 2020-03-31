Спасатели вытаскивали водителя из перевернувшейся легковушки на набережной Черной речки

В Петербурге на пересечении набережной Черной речки и Карельского переулка произошло ДТП, в результате которого перевернулся легковой автомобиль.

Авария случилась сегодня, 31 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что машина «лежит на боку». Второй участник аварии стоит рядом, у легковушки разбита передняя часть.

«Звук был сильный, аж в комнате услышал. Пострадавших нет, водителя вытащили мчс», — написал подписчик.

Подробности столкновения пока неизвестны.

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